Nina Simone, deux fois vivante

Nina Simone, The Montreux Years (BMG/Montreux Sounds, 2021)



Pourquoi a-t-il fallu attendre 2021 pour que tout le monde puisse entendre les cinq gigantesques concerts de Nina Simone donnés sur la scène du festival suisse de Montreux ? C’est un mystère, tant ces moments passionnants la montrent, dans toutes ses forces et ses faiblesses, à des époques-clés de sa carrière. La discographie de Nina Simone est un mystère en elle-même, compliquée très tôt par son slalom de label en label dans ses jeunes années puis par la prolifération de versions bootlegs de ses chansons et de ses concerts. S’est ajouté ensuite l’intense bazar de sa succession, entre ses managers avides, ses ex-maris accapareurs et sa famille perdue dans les méandres de l’industrie de la musique. C’est donc le foutoir et ces Montreux Years qui sortent enfin constitueront à partir d’aujourd’hui un socle fiable – historiquement , mais aussi au niveau du son, remarquable – pour entendre les concerts de Nina Simone en Suisse : celui de 1968 en entier et une habile compilation de titres enregistrés en 1976, 1981, 1987 et 1990. Ici, les puristes diront que le concert de 1968 était déjà disponible sous le titre Live in Europe sorti en 1972, mais il était difficile à trouver et sa réédition il y a quelques années par le festival de Montreux coûtait deux mois de salaire. Quant au live caractériel de 1976, on le trouvait aussi, en entier cette fois, dans une sortie trop cachée de 2011. À la place, voici donc les