Sparks et Scott Walker, l’axe Carax

Sparks, Annette (Selections From the Motion Picture Soundtrack) (Sony Music, 2021)



Prendrez-vous une petite part de grosse meringue chantée ? Le duo américain Sparks s’est lancé dans la comédie musicale, voire carrément l’opéra-pop, dans son nouveau projet qui a pris les dimensions d’un film réalisé par Leos Carax, Annette, présenté en ouverture du fat come-back du festival de Cannes cette semaine. Le scénario est assez simple : Henry, comique fragile, et Ann, cantatrice en vue, s’aiment, mais leur vie va changer avec l’arrivée d’une petite fille, Annette. Je n’ai pas encore vu le film, mais sa bande-originale est déjà quasiment un livre à écouter, qui raconte précisément l’histoire avec moult dialogues et laisse entendre les chansons qui sont, aussi, le récit de l’histoire d’Annette. Car le film de Sparks et Leos Carax est un vrai film chanté, où la musique ne sert pas de digression dans l’histoire, d’illustration comme dans West Side Story ou Mary Poppins, mais bien de dialogues structurants à la façon de l’opéra.

Annette était au départ un projet purement musical pour Sparks, dans la foulée de ses premières tentatives dans le genre avec The Seduction of Ingmar Bergman, une fiction radiophonique musicale produite pour la radio suédoise en 2009 avant de devenir un spectacle, qui imaginait un voyage du réalisateur aux États-Unis dans les années 1950 pour aborder la question de la marchandisation de la culture.