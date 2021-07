Justin Wellington, Iko Iko (My Bestie) (feat. Small Jam) (Sony Music, 2021)



Le tube de l’été 2021 a plus de soixante-dix ans et probablement bien plus encore, tant ses origines se perdent dans les limbes de la musique qui n’a jamais été enregistrée. Cette chanson s’appelle aujourd’hui Iko Iko (My Bestie), chantée par Justin Wellington et elle a déjà une histoire en elle-même. Justin Wellington est une star dans son pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où sa musique perpétuellement feel good mélange reggae, zouk, reggaeton et hip-hop. Il a fait quelques petits tubes locaux jusqu’ici, mais c’est avec Iko Iko qu’il connaît aujourd’hui un succès vraiment inattendu, plus de trois ans après la sortie de sa version de cette chanson que tout le monde connaît déjà et qui ouvrait, entre autres, le film Rain Man en 1988. La reprise, toute de synthé en plastique et percussions mécaniques, mêle une rythmique vaguement calypso, un dégagement romantique et un ragga sans forcer. On se croirait dans un morceau de Sting et Shaggy, ou quand le DJ allemand Robin Schulz avait rajouté un beat dégueulasse sur le délicat Over the Rainbow de l’Hawaïen Israel Kamakawiwoʻole. C’est tranquillement insulaire, mollement exotique, parfait pour le barbecue-pétanque de 16 heures à Vieux-Boucau-les-Bains.