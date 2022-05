Paye ta playlist !

Thomas Guenancia est un jeune entrepreneur du rap français comme beaucoup d’autres. Sa seule différence, peut-être, c’est d’être très discret sur les réseaux sociaux – son compte Instagram ne compte que deux photos prises en Espagne et au Portugal, rien de foufou. Sauf que ce jeune homme comme les autres gère l’une des plus grosses playlists amateurs françaises sur Spotify, Rap français 2022, suivie par près de 232 000 utilisateurs à l’heure d’écrire ces lignes. Et selon nos informations, il monnaye l’entrée des titres dans cette sélection. Thomas Guenancia n’a pas répondu à notre demande d’interview pour cette enquête, mais le processus qui nourrit sa playlist, comme tant d’autres, est décrit par de nombreux acteurs du petit monde de la musique, formant un business souterrain qui alimente lui aussi la fraude aux streams.

Chaque fois, c’est la même histoire : des petits artistes ambitieux qui cherchent à se faire voir, mais n’ont pas accès aux playlists éditoriales « officielles » de Spotify ni aux playlists des majors (Digster pour Universal, Filtr pour Sony, Topsify pour Warner). Ils se tournent donc vers le niveau d’en dessous, les grosses playlists d’utilisateurs devenus de vrais influenceurs du stream.