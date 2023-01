Une femme tous les trois jours

Cent neuf femmes. Elles sont 109 à avoir perdu la vie sous les coups de leur partenaire, leur conjoint, leur concubin ou leur ex en 2022, d’après le collectif Féminicides par compagnons ou ex. La dernière femme tuée de l’année l’a été samedi 31 décembre à Charleville-Mézières (Ardennes). Son compagnon, qui, d’après le parquet, a en partie reconnu les faits en garde à vue, l’aurait poignardée à mort. Elle avait 23 ans. Le nombre officiel et définitif de 2022, lui, ne sera donné que dans quelques mois par la délégation aux victimes (DAV). Cette unité rattachée au ministère de l’Intérieur, qui associe policiers et gendarmes, publie chaque année depuis 2006 un rapport sur les « morts violentes au sein du couple ». D’après la DAV, 122 femmes ont été tuées dans de telles circonstances en 2021. Elles étaient 102 en 2020, 146 en 2019, 118 en 2018, 130 en 2017…



Les « féminicides intimes », commis par un compagnon ou ex, représentent plus du tiers de tous les meurtres de femmes dans le monde, selon l’OMS

Tous ces crimes sont des féminicides. Des meurtres de femmes commis par des hommes. En l’espèce, ils correspondent à ceux que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit depuis 2012 comme des « féminicides intimes », « commis par un époux ou par un petit ami, actuel ou ancien ». C’est-à-dire un meurtre sexiste qui survient dans l’intimité présente ou passée d’une relation de couple entre l’auteur, un homme, et la victime, une femme. D’après l’OMS, ils représentent plus du tiers (35 %) de tous les meurtres de femmes commis dans le monde. En France, 29 % de l’ensemble des homicides survenus dans le pays entre 2016 et 2021 ont été commis au sein de la famille et les deux tiers des victimes sont des femmes, selon le service statistique ministériel de la Sécurité intérieure. Si l’on s’en tient aux homicides conjugaux, plus de huit sur dix (82 %) sont des « féminicides intimes ». En 2021, près d’un tiers des victimes avaient déjà subi des violences antérieures. Sur celles-ci, 64 % les avaient signalées aux forces de l’ordre. Parmi elles, 84 % avaient déposé une plainte. Cette même année, une autre donnée dépasse l’entendement : le service statistique du ministère de l’Intérieur recense 684 femmes qui ont tenté de se suicider ou se sont suicidées à la suite du harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint.

Traces de sang, photographiées le 26 juin 2022, après le féminicide de Cristal Tourres, 26 ans, assassinée à Narbonne par son ex-compagnon — Photo Christophe Barreau/L’Indépendant/MaxPPP.

Ces dernières années, ce phénomène funeste et endémique a fait l’objet d’ambitieux projets éditoriaux qui ont contribué à l’extraire des simples pages consacrées aux faits divers. Depuis 2017,