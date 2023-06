Mai 2023, sept féminicides, sept de trop

​ Sept. Il y a eu sept féminicides conjugaux présumés en ce mois de mai. Quatre femmes ont été tuées à l’arme blanche, deux par balle et une dernière a été électrocutée. La plus jeune victime avait 26 ans et la plus âgée, 95 ans. Au moins quatre d’entre elles avaient des enfants. Deux enfants, 13 ans et 8 mois, ont été tués en même temps que leur mère. Deux autres personnes, la belle-sœur d’une victime et le nouveau petit ami d’une autre, ont également été tuées. L’une des sept victimes avait porté plainte contre son ex-conjoint à deux reprises dans les jours précédant sa mort. Celui-ci avait déjà été condamné pour des violences sur elle et sa fille. Une autre victime avait déposé une main-courante contre son conjoint. D’après le travail de documentation des Jours, huit des quarante femmes victimes de féminicides depuis le 1er janvier 2023 avaient alerté les services de police ou de gendarmerie (lire l’épisode 7, « Féminicides : un quart des victimes avaient porté plainte »). L’un des auteurs présumés avait été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle en 2006 pour, déjà, un féminicide. Deux d’entre eux se sont suicidés après leur acte et trois ont échoué à le faire. Tous les autres ont été interpellés.

Le 5 mai aux Salles-du-Gardon, dans le Gard

Halima, 26 ans, a été tuée de coups de couteau à la gorge. L’auteur des faits serait son mari, qui a également poignardé à mort la sœur de son épouse, âgée de 39 ans. D’après le parquet de Nîmes, ce féminicide aurait été commis sur fond « de séparation conflictuelle », la jeune femme ayant quitté son mari, âgé de 39 ans, il y a quelques mois. Dans la foulée, elle avait déposé une main-courante « pour signaler qu’elle quittait le domicile conjugal […], tout en craignant que le père n’emmène l’enfant au Maroc ». L’homme, originaire de ce pays, était récemment frappé d’une obligation de quitter le territoire. Aux policiers, il a assuré avoir « agi » pour le bien de son enfant, une petite fille de 10 mois, d’après le communiqué du parquet cité par Midi Libre. L’auteur présumé a été mis en examen pour « meurtre sur conjoint et meurtre » et placé en détention provisoire.

Le 11 mai à Lys-lez-Lannoy, dans le Nord

Une femme de 42 ans a été tuée de plusieurs coups de couteau au visage et au thorax. L’auteur des faits serait son mari. Il a tenté de se suicider dans la foulée avec la même arme. Retrouvé grièvement blessé d’après La Voix du Nord, il a été hospitalisé. Le couple avait deux enfants. Une enquête a été ouverte.

C’est ici qu'une femme de 42 ans a été tuée de plusieurs coups de couteau et que son mari a tenté de se suicider avec la même arme, le 12 mai 2023 à Lys-lez-Lannoy — Photo Thierry Thorel/La Voix du Nord/MaxPPP.

Le 13 mai à Saint-Dionisy, dans le Gard

Un femme de 27 ans a été tuée par balle.