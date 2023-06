Les orphelins, victimes invisibles des féminicides

«Ma maman a été assassinée par mon père le 26 septembre 2011, commence Vanessa Vazard. Il l’a enchaînée à l’ancrage des roues de la voiture et il a mis le feu. » À l’époque, la jeune femme a 23 ans, elle est cariste et vit seule. Elle est l’aînée d’une fratrie de six dont les âges s’échelonnent de 8 à 21 ans. Le lendemain de la mort de leur mère, après avoir été baladés de services en bureaux pour procéder aux auditions, ils sont renvoyés dans la maison des parents. Et puis… plus rien. Vanessa Vazard réintègre le domicile familial et doit s’occuper des petits. Cinq mois plus tard, elle est désignée tutrice de ses quatre frère et sœurs mineurs, sans évaluation des besoins ou des ressources du foyer.

« On n’a eu aucune aide extérieure. On aurait eu besoin d’un conseil administratif parce qu’il a fallu que je me débrouille seule, rapporte-t-elle. On aurait eu bien besoin d’une aide financière aussi, on est allés au Secours catholique. Je me suis sentie un peu humiliée, j’avais l’impression de quémander de la nourriture. Je n’ai pas bien vécu cette période. » La fratrie Vazard n’a pas plus reçu de soutien psychologique et jamais les autorités ne sont venues s’enquérir de l’état des enfants. « J’avais le deuil à faire et mes frères et sœurs à gérer. Du fait de leur adolescence et du manque de suivi, ça partait vite, on en est même venus aux mains, se souvient Vanessa Vazard. Si on avait eu un soutien dès le départ, les choses se seraient passées différemment. On ne parle toujours pas des faits entre nous. »

1 136 enfants sont devenus orphelins à la suite d’un homicide conjugal entre 2011 et 2021. Dans l’immense majorité, c’était après un féminicide

D’après les statistiques annuelles de la délégation aux victimes – une unité rattachée au ministère de l’Intérieur – que Les Jours ont compilées, 1 136 enfants sont devenus orphelins de mère, de père ou des deux à la suite d’un homicide conjugal entre 2011 et 2021. Dans l’immense majorité, c’était après un féminicide (lire l’épisode 1, « Une femme tous les trois jours »). Dans l’immense majorité, ils ont été les victimes collatérales, invisibles et silencieuses du meurtre de leur mère. Aujourd’hui, Vanessa Vazard est marraine et cofondatrice de l’association Les Mamans du ciel qui procure aide matérielle et psychologique à ces derniers. Si elle note quelques améliorations, son constat général reste sombre : « Douze ans après, je croise encore des situations qui ressemblent à la mienne. »

Ernestine Ronai, présidente de l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, à l’origine du protocole, ici lors d’un débat à Paris, le 14 octobre 2021 — Photo Vincent Isore/IP3.

Un « protocole féminicide » a pourtant été mis en place dans le ressort de quelques parquets.