« Les féminicides sont une non-question aux États-Unis »

À Paris et Washington

Dawn Wilcox répète souvent qu’elle a de la chance. « Beaucoup, beaucoup de chance d’être encore là. » D’un ton calme, cette Américaine de 59 ans raconte aux Jours cette nuit du mitan des années 1980, lorsqu’elle a cru qu’elle allait « se faire tuer ». À l’époque, Dawn Wilcox vit à Dallas, au Texas, avec Kenneth Hartley qu’elle fréquente depuis un an. Il a déjà été violent avec elle, deux fois. Mais il était ivre et Dawn Wilcox a mis cela sur le compte de l’alcool, alors elle lui a pardonné. « Un soir, je lisais un livre, je crois qu’il me faisait des bisous sur la jambe, et d’un coup, il m’a mordu le bras vraiment fort », se souvient-elle. Elle lui demande plusieurs fois d’arrêter, en vain, et sans qu’elle n’ait le temps de comprendre, « il se transforme en un clin d’œil », murmure-t-elle. Il la plaque sur le lit : « Si tu dis un seul mot, je te tue », la menace-t-il. Un calvaire de plusieurs heures commence. Kenneth Hartley la garde captive dans leur appartement, la frappe et l’agresse sexuellement, jusqu’à ce que la jeune femme réussisse à s’échapper.

Dawn Wilcox est une survivante : « Vous savez, j’aurais pu finir sur ma liste. » Sa liste, c’est le triste décompte des féminicides qu’elle tient depuis 2016 à travers les États-Unis, trente ans après avoir failli mourir sous les coups de Kenneth Hartley. Pour « trouver des réponses » et « comprendre », nous dit-elle, et aussi pour que toutes les femmes qui, elles, n’ont pas pu s’enfuir ne soient « pas oubliées ». Son site, Women Count USA, est une initiative militante inédite et colossale à travers un pays de 332 millions d’habitants.

Les Noires ont trois fois plus de risques d’être victimes d’un féminicide que les blanches. Les Amérindiennes, six fois plus

Chaque semaine, en plus de son travail d’infirmière, Dawn Wilcox passe entre « vingt et quarante heures » le nez collé à son ordinateur, à fouiller les rubriques faits divers des médias locaux et les réseaux sociaux pour ne rater aucun féminicide. Seule, depuis sa maison de la banlieue de Dallas, elle en a recensé des milliers en sept ans. Afin de rappeler que ces femmes « ne sont pas que des statistiques », la militante s’efforce toujours à inclure un détail personnel, « comme le fait qu’elle aimait cuisiner, qu’elle avait un drôle de rire, tout ce qui rendait cette personne spéciale et unique ». Cette année, Dawn Wilcox a déjà ajouté plus de 240 noms à sa liste, des femmes âgées de 15 à 83 ans.