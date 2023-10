Septembre 2023, cinq féminicides, cinq de trop

Cinq. Il y a eu au moins cinq féminicides conjugaux présumés en ce mois de septembre. Une femme a été tuée par balle et deux autres ont été battues à mort. La plus jeune victime avait 38 ans, la plus âgée 88. Au moins deux d’entre elles avaient des enfants. Quatre enfants sont orphelins, dont deux au moins sont mineurs. Quatre victimes étaient mariées à leur agresseur, l’une d’entre elles l’avait quitté. Deux des agresseurs présumés se sont suicidés dans la foulée de leur acte, trois autres ont été mis en examen pour homicide par conjoint et placés en détention provisoire. En neuf mois, au moins 72 femmes ont été tuées par leur mari, compagnon ou ex.

Le 1er septembre à Mory, dans le Pas-de-Calais

Une femme de 52 ans est morte. Son corps, ainsi que celui de son mari, âgé de 59 ans, ont été retrouvés à leur domicile. D’après L’Avenir de l’Artois et La Voix du Nord, il y avait des traces de sang sur place, et les décès pourraient remonter à plusieurs jours. Une enquête à été ouverte et la piste de l’homicide par conjoint suivi d’un suicide serait privilégiée.

Le 2 septembre à Yport, en Seine-Maritime

Une femme de 52 ans a été battue à mort. C’est son mari, 66 ans, qui a appelé les secours, leur indiquant qu’elle était tombée dans l’escalier, à l’extérieur de leur domicile, alors que lui-même dormait. Les premières constatations montrent des traces de sang dans l’appartement et d’autres effacées. L’autopsie achèvera de contredire la version de l’époux. Face aux enquêteurs, le mari n’apporte alors « aucune explication cohérente sur les éléments incriminants résultant notamment des constatations des enquêteurs et de l’examen du corps », a indiqué le parquet du Havre. L’homme a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire.

Le 19 septembre à La Rochelle, en Charente-Maritime

Caroline, 38 ans, a été tuée par balle. Son ex-conjoint lui aurait tiré dessus avant de se suicider. Il s’agirait donc d’un « homicide conjugal suivi du suicide de l’auteur », a confirmé le parquet de La Rochelle à France Bleu. L’homme n’était pas connu des services de police pour violences conjugales. Le couple, séparé depuis 2020 et en instance de divorce, avait deux enfants de 7 et 14 ans. C’est le nouveau compagnon de la victime qui a découvert les corps.

Le 26 septembre à Toulouse, en Haute-Garonne

Une femme de 51 ans a été tuée à coups de marteau, de poings et de tournevis. Juste après l’avoir frappée, son mari a appelé la police pour se dénoncer. L’homme de 54 ans leur a indiqué qu’il souhaitait se rendre, d’après le parquet de Toulouse. Ce couple, ensemble depuis dix ans, formait une famille recomposée.