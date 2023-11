Octobre 2023, cinq féminicides, cinq de trop

Cinq. Il y a eu au moins cinq féminicides conjugaux présumés en ce mois d’octobre. Trois femmes ont été tuées à coups de couteau par leur compagnon, mari ou ex, l’une a été tuée par balle, la cause de la mort de la dernière est encore inconnue à ce jour. La plus jeune avait 29 ans ; la plus âgée, 74. Au moins l’une d’entre elles avait quatre enfants, tous mineurs. Deux étaient mariées à leur agresseur présumé, deux étaient en concubinage avec lui, une autre en instance de séparation. Trois des agresseurs présumés étaient connus des services de justice, dont deux pour des faits de violences conjugales. Le premier avait déjà été visé par une plainte de sa victime, finalement retirée ; le deuxième avait commis des violences sur d’autres compagnes et pour lesquelles il avait écopé de deux mois d’emprisonnement en 2021. Deux d’entre eux se sont suicidés dans la foulée de leur acte. Tous les autres ont été interpellés. En dix mois, au moins 77 femmes ont été tuées par leur mari, compagnon ou ex.

Le 6 octobre à Pierre-Bénite, dans le Rhône

Une femme de 42 ans a été tuée de douze coups de couteau. Son mari, 55 ans, l’aurait poignardée à la suite d’une dispute à leur domicile. L’aîné des quatre enfants du couple, un garçon de 13 ans qui a tenté de s’interposer, a été blessé à la main. Les enfants ont été pris en charge dans le cadre du protocole féminicide (lire l’épisode 11, « Les orphelins, victimes invisibles des féminicides »). L’homme, lui, est connu des services de justice mais pas pour des faits de violence. Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et placé en détention provisoire.

Le 28 octobre à Grasse, dans les Alpes-Maritimes

Une femme de 29 ans a été tuée par arme blanche. Elle présentait une plaie au cou et à l’arrière de la tête. C’est son compagnon, 34 ans, qui a appelé les services de police. Il présentait lui-même une plaie au cou. Rapidement soupçonné, le jeune homme a assuré « ne garder qu’un souvenir confus des événements », d’après un communiqué du parquet de Grasse. En 2021, sa victime avait déjà déposé une plainte contre lui pour violences volontaires par concubin. Elle l’avait finalement retirée en cours de procédure. « L’auteur des faits avait fait l’objet d’un rappel à la loi par une association habilitée, précise le procureur de la république de Grasse. Ayant participé à la mesure décidée par le parquet (lire l’épisode 9, « En compagnie des hommes violents »), il bénéficiait d’un classement sans suite. » Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et placé en détention provisoire.

Le 6 octobre 2023 dans le quartier de la Haute-Roche à Pierre-Bénite, dans le Rhône, là où une femme de 42 ans a été tuée de douze coups de couteau — Photo Richard Mouillaud/PhotoPQR/Le Progrès/MaxPPP.

Le 29 octobre à Paris, dans le XVIIIe arrondissement

Guiliana B., 37 ans, a été tuée d’une vingtaine de coups de couteau.