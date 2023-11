« Je sais que j’avais les yeux ouverts, mais c’était noir. Il m’avait tranché la gorge »

Avertissement : cet épisode décrit des violences.

Il y a des survivantes. Allyssia Davaine, elle, est une miraculée. Le 7 octobre 2020, aux alentours de 23 h 55, l’homme avec qui elle avait vécu pendant quatre ans lui a tiré deux balles dans le ventre devant leur ancien domicile, à Wattrelos, dans le Nord. Il est ensuite parti chercher un couteau avant de revenir lui trancher la gorge. Trois ans plus tard, quand Allyssia Davaine parle ou se déplace, impossible de percevoir les séquelles physiques de cette tentative de féminicide (lire l’épisode 1, « Une femme tous les trois jours »). À part, peut-être, lorsque la fatigue l’envahit, une démarche légèrement saccadée et, si on le sait, la trace d’une cicatrice étouffée par le creux de son cou.



« Par rapport au début, je pète le feu, sourit auprès des Jours cette femme brune et fluette, âgée de 25 ans aujourd’hui. Mais bon, quand je suis en crise de douleur, je fais un peu moins la maligne. » Certains soirs, il y a aussi « cette angoisse », qu’elle apaise par quelques médicaments et quelques réflexes : vérifier plusieurs fois que « les portes sont bien fermées », « qu’il n’y a personne dans la maison »… Elle préfère d’ailleurs que l’on ne mentionne pas précisément où elle habite ni où elle compte déménager. « Mais ça va mieux, répète-t-elle. D’autres ont eu moins de chance. »

Au terme de l’ordonnance de mise en accusation, Johnny V. semble reconnaître partiellement les faits, mais nie l’intention de donner la mort

Le 16 octobre dernier, Johnny V., son agresseur, a été renvoyé devant la cour d’assises du Nord pour tentative de meurtre par conjoint. Il devra également répondre de violences volontaires sans ITT sur deux témoins de la scène qu’il aurait braqués avec son arme, dont l’actuel compagnon d’Allyssia Davaine. Au terme de l’ordonnance de mise en accusation que nous avons consultée, Johnny V. semble reconnaître partiellement les faits, mais nie l’intention de donner la mort. D’ici à son procès qui devrait se tenir dans plusieurs mois, il est présumé innocent. Placé en détention provisoire, Johnny V. encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Sollicité, son conseil ne nous a pas répondu. « Il devra être condamné comme il se doit, appuie de son côté Blandine Lejeune, l’avocate d’Allyssia Davaine. Il y a eu tentative de meurtre. Il n’a rien fait pour la sauver. Allyssia n’a survécu que grâce à la prise en charge médicale, à sa vitalité hors norme et à son instinct de survie incroyable. Sans cela, ça aurait été un féminicide de plus. »

Allyssia Davaine chez elle dans les Hauts-de-France, le 10 novembre 2023 — Photo Lucie Pastureau/Hans Lucas pour Les Jours.

En 2022, 267 femmes ont survécu à une tentative de féminicide par leur conjoint ou ex ; elles étaient 190 en 2021.