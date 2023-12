Novembre 2023, neuf féminicides, neuf de trop

Neuf. Il y a eu au moins neuf féminicides conjugaux présumés en ce mois de novembre. Ces femmes ont été tuées par balle, à coups de couteau, à coups de marteau, battue à mort, renversée en voiture, égorgée. La plus jeune avait 36 ans, la plus âgée 90. Quatre avaient 80 ans ou plus. Au moins trois d’entre elles avaient des enfants. Sept mineurs sont orphelins de mère (lire l’épisode 11, « Les orphelins, victimes invisibles des féminicides »). Cinq victimes étaient mariées à leur agresseur présumé, toutes vivaient avec lui. Deux des agresseurs présumés étaient connus pour des faits de violences conjugales et avaient l’interdiction d’entrer en contact avec leur victime. Deux d’entre eux se sont suicidés dans la foulée de leur acte et trois ont tenté de le faire. Tous ont été interpellés. En onze mois, au moins 88 femmes ont été tuées par leur mari, compagnon ou ex.

Le 8 novembre à Montpellier, dans l’Hérault

Une femme de 80 ans a été tuée de plus de vingt coups de couteau. La police s’est déplacée dans un premier temps car son mari, 45 ans, menaçait de se suicider en se jetant du toit de l’immeuble où le féminicide a eu lieu. Finalement interpellé, cet homme de nationalité marocaine avoue avoir tué sa femme. En juin dernier, celle-ci avait porté plainte contre lui pour des violences conjugales. Le 10 juillet, elle retire sa plainte mais le parquet persiste et engage des poursuites. D’après Actu.fr, l’homme avait ainsi « l’interdiction de paraître au domicile conjugal et de rentrer en contact avec sa femme jusqu’au mois de décembre inclus ». Malgré cela, le quadragénaire se rendait souvent chez son épouse. Une enquête pour pour meurtre sur conjoint a été ouverte.

Le 8 novembre à Cuincy, dans le Nord

Irène, 82 ans, a été tuée par balle. Son mari, Édouard Kubala, 83 ans, lui a tiré dessus avant de retourner l’arme contre lui. Une lettre, dont le contenu n’a pas été révélé, a été retrouvée au domicile où le meurtre est survenu. Les autopsies réalisées sur les corps ont confirmé l’hypothèse du féminicide suivi du suicide.

Irène a été tuée par son mari à leur domicile de Cuincy (Nord), le 10 novembre 2023 — Photo Julien Carpentier/PhotoPQR/La Voix du Nord/MaxPPP.

Le 9 novembre à Cluses, en Haute-Savoie

Une femme de 90 ans a été tuée par balle. Son mari, 92 ans, lui aurait tiré dessus avant de retourner l’arme contre lui, d’après le parquet de Bonneville, qui précise que cette femme était atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis quinze ans. Une enquête a été ouverte pour homicide aggravé par conjoint.

Le 14 novembre à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales

Une femme de 38 ans a été tuée.