Décembre 2023, un féminicide, un de trop

Un. Il y a eu au moins un féminicide conjugal présumé en ce mois de décembre. Les quatre enfants de la victime ont été tués avec leur mère. En douze mois, 91 femmes au moins ont été tuées par leur mari, compagnon ou ex.

Le 24 décembre à Meaux, en Seine-et-Marne

Béatrice, 35 ans, a été tuée de plusieurs coups de couteau. Ses deux filles de 7 et 10 ans ont également été tuées, poignardées à une dizaine de reprises chacune. Ses deux fils, de 4 ans et de 9 mois, sont, eux, « décédés d’une asphyxie consécutive à une noyade », d’après le parquet de Meaux. Ces derniers ont été retrouvés dans des pièces différentes de la maison, dans une « scène de crime d’une très grande violence », a ajouté le parquet, qui évoque des « mares de sang ». En garde à vue, le mari de Béatrice et le père des enfants, Noé B., 33 ans, a avoué les avoir tués, à leur domicile familial. Celui-ci a été interpellé le lendemain du crime chez son père, qu’il aurait également tenté de tuer. Dans son communiqué, le procureur précise que le suspect dit avoir « entendu des voix ». Noé B. n’avait pas de casier judiciaire mais avait déjà effectué une garde à vue pour avoir mis un coup de couteau à sa compagne en 2019. Il avait alors été interné en hôpital psychiatrique. Depuis 2017, l’homme était suivi pour des « troubles psychotiques et dépressifs », rapporte France Bleu. Depuis 2019, il était astreint à suivre un traitement. Le 24 décembre dernier, Noé B. ne l’aurait pas pris, a-t-il expliqué en garde à vue. Il a été mis en examen pour « meurtre sur conjoint », « meurtres sur mineurs de moins de 15 ans » ainsi que « tentative d’assassinat » sur son père et placé en détention provisoire.

