Lentille sociale, tu perds ton sang-froid

C’est l’histoire d’un plat de lentilles qui mène à la création d’un syndicat. Sa présidente n’y aurait sans doute pas cru quand elle a décidé d’inscrire la question d’une alternative végétarienne quotidienne au menu des discussions entre l’école maternelle de sa fille, l’association de parents d’élèves à laquelle elle adhérait et les élus de sa ville de banlieue parisienne. Dans son récent livre La puissance des mères, Fatima Ouassak, consultante en politique de la ville, militante antiraciste, féministe, anticapitaliste et écologiste, arabe et musulmane, raconte comment une lutte locale sur l’alimentation l’a conduite à fonder un syndicat de mères des quartiers populaires, Front de mères, et à miser sur l’écologie pour faire entendre leurs voix. « Pour moi, l’écologie est actuellement le seul outil de libération efficace dans les quartiers populaires, explique-t-elle à la table d’un bistrot parisien, au milieu de sa tournée de promotion. Le communisme, c’est mort ; le féminisme, ça ne marche pas, c’est un microcosme ; l’antiracisme, c’est inopérant, vous êtes tout de suite accusée de communautarisme. Je relie l’écologie à la dignité. Dire aux gens : “Il faut s’organiser pour que nos enfants puissent jouer dehors ou aient droit à une alimentation de qualité”, c’est de l’écologie. » C’est précisément l’objet de cette nouvelle saison de La fin du monde. Au moment où la crise sanitaire et la crise économique creusent encore un peu plus les inégalités en France, quelles batailles « fin du monde » et « fin du mois » se livrent-elles ou peuvent-elles livrer ensemble ?



Si j’avais été blanche et de classe moyenne, j’aurais été élue parent écolo de l’année. Fatima Ouassak, sur son combat perdu pour un menu végétarien quotidien en maternelle

Quatre ans avant la publication de son manifeste qui appelle les mères des quartiers à reconquérir l’espace public et la parole politique, Fatima Ouassak, habitante de Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, a fait l’expérience de la suspicion, du racisme et de la récupération. Dans un récit circonstancié, elle narre comment, au milieu des années 2010, alors qu’elle demande de réfléchir à la possibilité d’une option végétarienne quotidienne dans la maternelle de sa fille, des personnels administratifs et des représentants de parents d’élèves, à plusieurs niveaux de la fédération FCPE du département, majoritaire, de gauche et dirigée par des classes moyennes supérieures blanches, refusent d’écouter ses arguments sanitaires et environnementaux. Ils l’accusent, sans en démordre, de vouloir faire entrer le halal à la cantine, première étape supposée d’une islamisation de l’école. Cette première bataille, d’une grande violence, livrée de bureaux municipaux en arrière-salle de café où se tiennent les réunions associatives, se solde par son éviction des listes de parents délégués.