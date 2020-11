Passoires énergétiques cherchent plan chaud

Ce samedi commence mal pour Zipora Makonibo. Son premier rendez-vous ne viendra pas. Après plusieurs appels téléphoniques, la femme qu’elle devait recevoir décroche enfin : elle est cas contact Covid et ne l’a appris que tard la veille. La conseillère de l’Agence locale de l’énergie et du climat-Maîtrisez votre énergie (Alec-MVE), qui assure une permanence mensuelle au rez-de-chaussée de la mairie de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, ne peut que lui proposer de reporter à décembre prochain. « Tout est plein d’ici là : avec les annonces des dernières semaines, ça se bouscule », explique Zipora Makonibo, qui reçoit également à Montreuil, Clichy-sous-Bois et Charenton-le-Pont. Début septembre, le plan de relance du gouvernement a annoncé l’élargissement de l’un des nombreux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique, appelé « MaPrimeRénov’ », doté de deux milliards d’euros supplémentaires pour 2020 et 2021. Un niveau très largement insuffisant pour nombre d’experts de la transition écologique. La rénovation énergétique des logements, indispensable pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, est un serpent de mer. Depuis 2007 et le Grenelle de l’environnement sous Nicolas Sarkozy, chaque gouvernement affiche de grandes ambitions et accouche de souris.



Du côté du réchauffement global comme de la justice sociale, il y a pourtant urgence. Et c’est tout l’objet de cette obsession qui se penche sur les manières de conjuguer, ou non, « fin du monde » et « fin du mois » (lire l’épisode 1, « Lentille sociale, tu perds ton sang-froid »). Le bâtiment représente en effet près d’un cinquième des émissions de gaz à effet de serre nationales. La moitié concerne les logements, comme le soulignait récemment encore le Haut conseil pour le climat, qui rappelle avec force que la France n’est toujours pas sur la bonne trajectoire pour atteindre la neutralité carbone en 2050.