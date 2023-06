A-t-il compté les pas qui l’ont mené à la salle d’audience ? Dans ses petits papiers, a-t-il noté la couleur de sa chemise – bleu ciel ? Mardi dernier, le 13 juin, le procès de Gabriel Fortin a débuté à Valence, devant la cour d’assises de la Drôme. L’accusé, à qui l’on reproche d’avoir assassiné deux de ses anciennes directrices des ressources humaines et une employée de Pôle emploi et d’avoir tenté de tuer un autre de ses ex-DRH (lire l’épisode 1, « 19 h 10, la première DRH est déclarée morte ») était très attendu. Tout le monde pensait qu’il ne piperait mot. Certains s’étaient même persuadés qu’il refuserait de monter dans la salle d’audience. Mais il l’a fait. Et à l’écoute du rapport du président, il a souhaité réagir : « Ce sont des mensonges, dans la continuité des faits dont j’ai été victime et qui ont porté atteinte à ma vie privée. J’ai adressé de nombreuses plaintes aux procureurs de Nancy, Chartres, Valence – il est là en robe rouge. J’ai alerté des députés, des ministres de la Justice, le Défenseur des droits. Donc les personnes en capacité d’agir sont responsables de la situation. » Les milliers de notes trouvées dans son ordinateur, chez lui à Nancy, tendent à démontrer qu’en parallèle de ses appels répétés aux autorités, le quadragénaire a longtemps préparé ses actes.

Les connexions aux faux profils des ex-employeurs de Gabriel Fortin ont la même adresse IP et coïncident toujours à ses visites aux médiathèques de Nancy

Bertrand Meichel, qui a échappé de justesse à une tentative d’assassinat le 26 janvier 2021, a quitté la société Francel Emerson le 21 mars 2008. Il a trouvé un « nouveau boulot dans l’Est ». C’est ainsi que Gabriel Fortin l’a inscrit dans son dossier dédié aux employés de son ancienne entreprise. Celle dont il a été licencié en 2006. Bertrand Meichel était alors DRH. Il était aussi le tuteur de stage d’Estelle Luce. Celle-là même qui a signé la lettre de licenciement de Gabriel Fortin, notant « son comportement irrespecteux et son mutisme ». À partir de recherches sur internet, Gabriel Fortin parvient à suivre l’ensemble de la carrière de cette apprentie qui n’en est vite plus une. Devenue responsable des ressources humaines à son tour, elle prend un congé maternité, que Gabriel Fortin souligne également dans ses notes. Puis « retour sur Strasbourg ou Mulhouse », écrit-il. Il parvient par la suite à obtenir l’adresse exacte de celle qu’il estime responsable de sa déchéance sociale.

La notification de son quatrième licenciement, le 24 décembre 2009, signe la fin de son activité professionnelle. Gabriel Fortin ne trouvera plus d’autre emploi.