Hœdic : où sont les flammes ?

De l’île d’Hœdic (Morbihan)

La voiturette de Jojo la Fusée pourrait presque rallier La Trinquette toute seule. Trois minutes suffisent au petit déambulateur électrique, limité à 6 km/h, pour guider son propriétaire jusqu’au bar des anciens marins, sur les hauteurs du port d’Hœdic. Identifiable deux fois par jour, à midi et sur les coups de 20 heures, le bolide rouge et noir est garé à l’entrée de la terrasse. Ce samedi 10 juin, en soirée, Jojo a le droit à une haie d’honneur. « J’ai dû serrer 25 paluches », s’amuse-t-il une fois dans la petite maison, dont les murs jaunes nous ramènent directement dans les années 1980. Les habitués ont leur chaise attitrée, où sont déjà disposés les journaux de chacun, Le Télégramme ou Ouest-France, c’est selon. Le prix du rosé et du muscadet défie toute concurrence : 2,20 euros l’unité, moitié moins que dans les autres cafés de l’île.

Ce jour-là, il est surtout question des coupures d’eau potable. Minuscule caillou de 800 mètres de large pour 2 500 de long au large des côtes du Morbihan, Hœdic, comme toutes les îles du Ponant, connaît les pénuries. Mais les anciens marins en ont vu d’autres. À l’orée de la saison estivale, quand l’îlot aux 97 habitants accueille près de 3 000 touristes par jour, il est surtout question de l’apéro.

Un feu de camp, une petite crique isolée, de l’alcool et la voie lactée en guise de boule à facettes

Jojo la Fusée est toujours vêtu de son t-shirt à l’effigie du festival Les Insulaires, un événement musical itinérant qui se déplace, l’été, dans chacune des îles du Ponant. La petite terrasse de La Trinquette double de volume au fil de la soirée. Attirés par le son des guitares, quelques campeurs intrigués viennent s’attabler. Un bruit commence à circuler : il y aurait une sorte d’after prévu à quelques centaines de mètres du bar. Une fête « pour les jeunes », connue sous le nom de « Gadu ». Il suffit de tendre l’oreille pour en esquisser les contours : un feu de camp dans une petite crique isolée, de l’alcool à volonté, une grosse enceinte, et la voie lactée en guise de boule à facettes.

Tous les soirs, habitués et touristes se réunissent à La Trinquette, le seul bar ouvert toute l’année sur Hœdic — Photo Margaux Huchon pour Les Jours.

Sur Hœdic, l’existence de ce feu de joie n’est un secret pour personne. Ce qui est nouveau, par contre, c’est sa fréquentation, qui semble grimper de manière exponentielle. Longtemps ignorée des moteurs de recherche, la plage du Gaduer, le lieu du brasier, est désormais qualifiée d’« attraction touristique » par Google Maps depuis le printemps. « Il y a toute une nouvelle génération, qui ne vient pas forcément de l’île », observe Jojo la Fusée.