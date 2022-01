Présidentielle : on ouvre les vannes

Peut-on rire de tout ? « Ah pitié, les Garriberts, ne nous dites pas que vous avez lancé une série pour ça ? » Nan mais ho, ça va pas recommencer, ces intrusions des lecteurs dans nos propres articles. Donc oui, on peut rire de tout, la preuve : Éric Zemmour, poil aux Ouïghours. Alors certes, ce n’est peut-être pas là une marrade de grande qualité mais a-t-on vraiment les moyens de faire les difficiles en ces temps de disette zygomatique ? Ces temps sombres d’une campagne présidentielle désespérante dont le barycentre (pour citer cette grande mathématicienne de Valérie Pécresse) se situe quelque part entre l’extrême bras droit de Marine Le Pen et l’extrême orteil droit d’Éric Zemmour – celui que les coins de tables antifas seraient bien inspirés de heurter –, faisant loucher automatiquement toute la droite vers ses vilains penchants. Une campagne où la gauche, offrant plus de candidats que d’électeurs, est totalement balkanisée (et non, pour une fois, Patrick Balkany n’y est pour rien). Une campagne où ces bruits de bottes dans l’ascenseur de la démocratie semblent tout droit mener vers cet implacable destin : s’en reprendre pour cinq ans d’Emmanuel Macron. Et puis vous noterez qu’accoler les Ouïghours, fussent-ils poilus, à Zemmour est un bon moyen de rappeler au monde le sort de ce peuple opprimé par la Chine. Enfin, allez chercher les rimes en « our », c’est pas si facile : « amour » et « Zemmour » sont des mots qui ne vont pas très bien ensemble et « topinambour » nous entraînerait vers une analogie glissante entre ce légume emblématique de la Seconde Guerre mondiale et, zouiitt, ce petit cancrelat sépia qui OSE DIRE QUE PÉTAIN… Ah mais on s’emballe, vous voyez. Alors de tout, on ne sait pas, mais de la présidentielle, on peut rire – ça nous évitera de nous tirer un topinambour dans la tempe.