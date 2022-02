Hanouna, l’hymne à Zemmour

Hihihi ! Hohoho ! Hahahahaha ! Nan mais arrêtez, on a mal aux côtes tellement on est MDR. On ne sait pas qui est l’abruti – à part nous, hein (lire l’épisode 1, « Présidentielle : on ouvre les vannes ») – qui a dit que cette campagne présidentielle était plombante et déprimante mais vos serviteurs, eux, sont pris d’une inextinguible hilarité depuis que, le mercredi 26 janvier dernier, Cyril Hanouna s’est fait prendre les doigts dans le pot de caca. Poissé, gaulé en flag : Cyril Hanouna roule pour Éric Zemmour. Quel rire. Quel rire, alors que la tête de gondole de C8 et mascotte de l’empire Bolloré est devenue rien moins que l’épicentre de la campagne présidentielle, l’émission obligée pour accéder au second tour, le rendez-vous immanquable pour qui prétend présider la République.



Hanouna, chouchou despotique de Vincent Bolloré, faire la promo éhontée de l’extrême droite et d’Éric Zemmour en particulier, soit le candidat du saigneur et maître de Canal+, on n’est pas surpris, et les lecteurs de notre série L’empire, non plus. Mais des faits et des chiffres sont venus mettre tout ça au carré. Le 26 janvier dernier, Claire Sécail, docteure en histoire contemporaine et chercheuse au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), met en ligne les résultats intermédiaires de l’étude minutieuse qu’elle mène depuis septembre. Intitulé « L’élection présidentielle 2022 vue par Cyril Hanouna », le travail est un carnage pour l’animateur :