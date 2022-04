La présidentielle est un spot de combat

Tu préfères une pizza à l’E.coli ou un Kinder à la salmonelle ? Voilà à peu près le choix culinaro-démocratique qui s’offre à nous à quelques mois, ah non semaines, ah non jours, ah non heures du premier tour de l’élection présidentielle. Puisque nous en sommes là avec nos bulletins de vote, telles des poules avec un couteau, ne sachant qu’en faire ni lequel choisir, le critère cinématographique n’est pas pire qu’un autre pour trancher le dilemme démocratique qui nous lamine. Ah, le spot de campagne qui s’attrape par fournée de douze le soir sur France 3 avec les petites enveloppes bleu-blanc-rouge de l’habillage s’envolant entre chaque livraison. Un charme suranné mais certain s’en dégage, toutes corsetées que sont ces vidéos dans des règles d’un autre âge. Pas de drapeau tricolore, pas d’hymne, ni français, ni européen, ni de quel qu’autre pays que ce soit, ni de bâtiments officiels : c’est l’Arcom – l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, nouveau nom du Conseil supérieur de l’audiovisuel – qui veille au grain sur la foi d’une décision parue au Journal officiel. De même est-il défendu de « tourner en dérision d’autres candidats » et de « porter atteinte à l’ordre public » ce qui, semble-t-il, n’empêche tout de même pas quelques images pas très subliminales de batte de base-ball quand Éric Zemmour parle d’immigration. Mais voilà qu’on s’emporte alors que nous n’avons pas encore débuté notre dépiautage le plus objectif possible des spots de campagne. Objectif, la preuve : on n’oubliera ni Anne Hidalgo, ni Jean Lassalle.