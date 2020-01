Grand débat : l’illusion perdue de l’open data

Vous vous souvenez ? Il y a tout juste un an, après plusieurs semaines de mouvement des gilets jaunes, le grand débat national s’apprêtait à commencer. Emmanuel Macron préparait sa lettre aux Français, le gouvernement mettait la dernière main à l’organisation de cette concertation exceptionnelle, mais, afin d’éviter tout dérapage et d’en garder le contrôle, excluait de son organisation la Commission nationale du débat public et demandait à un prestataire de lui construire un site de débat bridé avec des questions biaisées (lire l’épisode 20, « Le site du grand débat, bon biaisé de l’Élysée »). C’était il y a un an, mais cela aurait tout aussi bien pu avoir lieu il y a des siècles. Car, en ce début d’année 2020, plus personne ne parle du grand débat. Dommage, parce que l’histoire n’est pas – complètement – terminée. Et que la liste des fausses promesses du grand débat – qu’on s’était fait un devoir de lister au printemps (lire l’épisode 27, « Grand débat : les résultats en route vers la grande déroute ») – n’était pas complète. On a ainsi découvert en se replongeant dans le dossier qu’on ne sait toujours pas si ce qu’ont dit les Français a bien été analysé. En effet, malgré les engagements du gouvernement, une partie importante de leurs contributions n’a pas été rendue publique : à savoir les courriers et les cahiers citoyens.



Pour comprendre ce nouveau raté, replaçons-nous le 8 avril 2019, jour de restitution de la parole des Français. En présence des principaux ministres du gouvernement, une grande cérémonie se déroule au Grand Palais, à Paris (lire l’épisode 36, « Le petit débit du grand débat »). Pendant toute la matinée, les entreprises prestataires présentent leurs travaux de synthèse de toutes les expressions permises par le processus : les contributions postées sur la plateforme internet, ce qui s’est dit lors des réunions locales, ce qu’ont écrit les Français dans les cahiers citoyens disponibles en mairie et enfin le contenu des lettres et des mails envoyés directement au gouvernement. Tout paraît très sérieux et complet.