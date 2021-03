« Il y a une carence relationnelle incroyable en ce moment »

Dans son livre Exister : le plus intime et fragile des sentiments (Odile Jacob, 2014), le psychiatre et psychanalyste Robert Neuburger ausculte nos sentiments dépressifs. Mieux comprendre leurs causes et leurs mécanismes aide à les transformer. Comment la grille de lecture iconoclaste de ce spécialiste du couple et de la famille peut-elle aider aujourd’hui ceux qui sont en souffrance ?



Vous recevez des patients en psychothérapie de couple et de famille. Sont-ils touchés par la crise sanitaire ?

En ce qui concerne les couples, les désaccords et les conflits sont plus fréquents qu’auparavant, liés essentiellement à des désaccords éducatifs. La cohabitation imposée par le confinement et le travail à distance fait émerger et aggrave des différences concernant le modèle éducatif que chacun utilise avec les enfants. L’un peut être un peu plus rigoureux et à cheval sur des règles à respecter – horaires ou autres – et l’autre plus souple. Quand les deux parents sont en situation de coprésence quasi constante, ces différences peuvent se transformer en différends. Le couple peut entrer dans des boucles d’autorégulation où, plus l’un se montre rigoureux, voire rigide, plus l’autre agit dans le sens contraire et se montre plus permissif. Ce problème éducatif, problème de parents, peut retentir sur le couple lorsqu’il devient envahissant. La situation de confinement et de cohabitation constante favorise de façon évidente ce type de problème.

Je n’aime pas le mot “dépression”. On a des “sentiments dépressifs”. Ce n’est pas un état mais ce sont des réactions à des situations difficiles.

Dans ces cas-là, je conseille et j’ai souvent conseillé l’alternance : que chacun des deux parents soit responsable de toutes les décisions concernant les enfants pendant une période donnée, huit jours par exemple, l’autre étant en vacances décisionnelles une semaine sur deux.