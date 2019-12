On n’est pas fatigué (comment j’ai trompé mon corps)

Maladie, trouble organique, manière de déprimer, de vivre la vie d’un ou d’une autre, de nommer des émotions, de manquer de désir… Chacun a ses raisons d’être fatigué. Avec ou sans insomnie, avec ou sans travail éreintant, avec ou sans drame dans sa vie. La fatigue est un langage qu’il s’agit de décoder. Comme tous les langages, il a été appris. En famille, à l’école, en lisant, en regardant la télé, un peu partout. Des associations se sont forgées dans nos corps et dans nos têtes, vocabulaire propre à chacun : quand on dort peu, il faut récupérer ; il faut dormir neuf heures par nuit ; la fatigue est un gage de sérieux ; ceux qui ne veillent pas la nuit n’ont rien compris, etc. Entre vérités scientifiques et représentations qui finissent par s’ancrer et qu’il est difficile de faire évoluer. Pourtant, parfois ces associations sont dupées.



Elisa Frisaldi, généticienne et chercheuse en neurosciences au sein du groupe du professeur Fabrizio Benedetti, à la faculté de médecine de l’université de Turin, étudie l’effet placebo, cette situation dans laquelle ce qu’une personne croit ou attend – d’un produit, d’un traitement, d’une activité, d’une circonstance – suffit à en provoquer les effets bénéfiques. L’inverse s’appelle « effet nocebo » : ce que la personne craint du produit ou de l’activité suffit à en provoquer les effets négatifs. Ces mécanismes sont de plus en plus étudiés car ils sont cruciaux dans l’efficacité des traitements, rappelait dans une étude en 2017 Elisa Frisaldi. Après avoir travaillé sur l’effet placebo dans la performance physique, elle mène aujourd’hui une étude sur les patients souffrant de myasthénie grave, dont le principal symptôme est la fatigue.