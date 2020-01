La fatigue, cette colère endormie

​ Si la fatigue est un symptôme, c’est un symptôme acceptable. « Une manière convenue de dire que quelque chose ne va pas, estime le psychiatre et psychanalyste Robert Neuburger. Il y a eu la dépression, qui maintenant se déprécie. On parle de burn-out. Il y a des modes. » Le docteur Patrick Lemoine se souvient lui aussi : « Quand j’étais interne dans les années 1970, c’était la tétanie. Puis ça a été la spasmophilie. Il y avait un tableau clinique et on l’enseignait en fac de médecine. Mais la spasmophilie n’existait qu’en France. C’était très culturel. Puis la spasmophilie a disparu. Ça a été la fibromyalgie et la fatigue chronique », raconte le docteur en neurosciences et spécialiste du sommeil. Faire une crise de tétanie est plus rare aujourd’hui. Être triste, en rage, joyeux détonne. Être fatigué passe bien. Être fatigué à cause du travail encore mieux. Arriver au repas de famille les yeux cernés et expliquer qu’on a passé la nuit en bonne compagnie fait moins bon effet. Comment et pourquoi la fatigue est-elle devenue une excuse acceptable ?



À la fin du XIXe siècle apparaît la « neurasthénie », dont le diagnostic constitue une marque de raffinement et de culture

D’abord, ça n’est pas totalement nouveau. C’est même le retour d’un vieux concept. À chaque revival, les recherches reprennent, et le passé est convoqué. Dès le IVe siècle, un moine, Évagre le Pontique, a donné un nom à cette difficulté à se motiver et à respecter leur engagement que pouvaient ressentir ses confrères : l’« acédie ». Une « sorte de fort découragement, un sentiment de perte de sens lié aux activités religieuses et à la foi, responsable d’un sentiment de fatigue et de tristesse durable », développe le sociologue Marc Loriol dans son article « Mauvaise fatigue » et contrôle de soi : une approche sociohistorique.