Crève, fatigue !

La prière était recommandée au IVe siècle au moine nonchalant pour lutter contre son acédie, ce « fort découragement », ce « sentiment de perte de sens lié aux activités religieuses et à la foi, responsable d’un sentiment de fatigue et de tristesse durable » (lire l’épisode 7, « La fatigue, cette colère endormie »). La prière visait à déjouer les pensées obsessionnelles. Des activités physiques, manuelles, prenantes – aux champs, en cuisine, à l’entretien des bâtiments, etc. – étaient également conseillées. Enfin, il était de la responsabilité du chrétien « de prendre soin de soi, d’identifier et de provoquer ces moments de ressourcement, afin de conserver la joie de vivre, la capacité d’entrer en relation avec autrui et l’aptitude au don de soi », comme le rappelle le chercheur Philippe Zawieja dans le Dictionnaire de la fatigue (Librairie Droz, 2016) qu’il a coordonné. Finalement, les remèdes à la fatigue n’ont pas beaucoup changé.

Quentin, le prof de fac épuisé, pratique la méditation zen depuis un an. Une heure par jour sauf le week-end. Quand il s’investit, il le fait à fond. Et quand il choisit une activité, il privilégie la version aride. Le zazen se pratique assis, sur un petit coussin face à un mur. Une attention particulière est portée à la posture, à la respiration et au passage des pensées. Quentin rejoint des habitués qui pratiquent plusieurs fois par jour, passent la journée au dojo et s’investissent dans les multiples activités des lieux.