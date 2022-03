Aux sources de la résistance ukrainienne

Anna Colin Lebedev est maîtresse de conférences en science politique à l’université de Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques et des dynamiques sociales du conflit armé dans le Donbass ukrainien. Elle a mené un travail de terrain auprès des anciens engagés volontaires dans cette guerre des confins de l’Europe. Pour « Les Jours », elle retrace le parcours de deux d’entre eux, des citoyens que rien ne prédestinait à se retrouver au front un fusil à la main. Ce sont aujourd’hui les mêmes combattants, formés par une guerre qui dure depuis huit ans déjà, qui opposent une résistance féroce aux troupes de Vladimir Poutine qui menacent actuellement la capitale Kyiv après une semaine de conflit.

C’est en 2017 que j’ai fait la connaissance des anciens du bataillon Aïdar. Plus précisément avec les anciens de la « brigade Bob Marley ». C’est un ami journaliste qui m’a donné le contact de ce groupe de jeunes gens qui se sont engagés ensemble sur le front en 2014, lorsque les insurrections alimentées par la Russie ont éclaté dans les régions de Donetsk et de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine. J’ai rencontré Kyrylo et Danylo dans un café un peu branché d’un quartier périphérique de Kyiv. Ils m’ont raconté leur histoire, qui permet de comprendre aujourd’hui pourquoi la société ukrainienne était si préparée à l’agression russe qu’elle vit aujourd’hui.