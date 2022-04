« Je ne peux plus dormir, je n’ai que du sang dans les yeux »

Borodianka et Boutcha (Ukraine), envoyé spécial

«C’est beaucoup plus horrible là-bas. Il y a encore plus de victimes de l’occupant russe », a déclaré le 7 avril Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en comparant Borodianka à Boutcha, où des centaines de cadavres de civils ont été découverts le 2 avril. À 25 kilomètres au nord-ouest, Borodianka, 13 000 habitants, se trouvait sur l’axe principal de l’avancée russe vers Kyiv. Le 14 avril, sur la place principale de la ville, au pied d’immeubles éventrés, cinq prêtres prient, l’un d’eux encense le lieu du recueillement. À proximité, une tente a été installée par des bénévoles afin de nourrir la population affamée par plus d’un mois d’occupation – le 29 mars, le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, a annoncé le départ de ses forces de la région.