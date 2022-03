Olena Hudym est Ukrainienne. À 41 ans, elle est comptable et vit en France depuis 2020 avec ses deux filles de 15 et 19 ans et son mari français. Le 18 février dernier, elle est repartie en Ukraine pour les vacances. Dans la nuit du 23 au 24 février, elle s’est réveillée sous les bombardements, dans son appartement de la capitale, Kyiv. Olena et Mariia, sa fille de 15 ans, témoignent auprès des Jours de leur fuite d’Ukraine.

Depuis quand étiez-vous en Ukraine et à quelle occasion ?

Olena : On est parties avec mes deux filles en Ukraine le 18 février dernier pour les vacances scolaires. Et six jours plus tard, le 24 février, à 5 heures du matin, on a été réveillées par des grands bruits d’explosion. Je n’ai jamais entendu des bruits comme ça, je n’ai jamais ressenti un sentiment pareil : c’était terrible, vraiment terrible ! Et là, j’ai compris que la guerre avait commencé. On savait qu’il y avait la guerre depuis huit ans à Donetsk, au Donbass, mais ça n’a jamais touché Kyiv. Même si on disait que Poutine pouvait attaquer, jamais on n’aurait imaginé qu’il irait jusqu’à la capitale.

Les bombardements étaient proches ?

Olena : Très proches, les bombardements étaient à l’aéroport de Kyiv, et mon appartement est juste à côté.

Qu’avez-vous fait ?

Olena : J’ai pris la décision de quitter Kyiv. J’ai tout de suite eu le sentiment qu’il fallait que je fasse quelque chose très vite : j’avais mes filles sous ma responsabilité.