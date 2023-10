En Ukraine, la contre-offensive n’aurait pas dû avoir lieu

De Kyiv (Ukraine)

Les troupes ukrainiennes ont fini par progresser. Mais pas de folle percée sur 50 kilomètres. Et pas d’acclamations d’une foule euphorique, comme l’an dernier dans les régions de Kharkiv et de Kherson (lire l’épisode 17, « À Kherson, la “Russie pour toujours” est partie »). L’avancée s’est faite fin septembre sur Robotyne, village quadrillé de trois rues terreuses et de quelques dizaines de maisons en bois. Une bourgade transformée par l’armée russe en retranchement, transpercée de tranchées et ravagée par des semaines de frappes. C’est là, sur un bâtiment communal au toit troué et couvert de poutres arrachées et de bris de verre, qu’une poignée de soldats de la toute jeune 47e brigade mécanisée – elle est née en mai 2022 – ont accroché le 23 août dernier un drapeau ukrainien. Un mois plus tard, les forces ukrainiennes portent leurs efforts à dix kilomètres à l’est, vers Verbove. Cet autre village arraché à l’anonymat est situé juste derrière cette première ligne de défense russe que l’armée de Kyiv parvient à passer fin septembre, au prix d’efforts surhumains : les avancées des escouades d’infanterie, appuyées par une nuée de drones, ne se mesurent qu’en centaines de mètres, parfois en dizaines seulement.

Après un long été d’épuisante bataille d’artillerie et de violente guerre de tranchées, ces deux victoires sont dûment célébrées dans le pays : l’armée ukrainienne est enfin parvenue à pénétrer la redoutée « ligne Surovikine », complexe système de fortifications, fossés, casemates et immenses champs de mines érigé l’année dernière sous les ordres du général russe éponyme. Il y a derrière ces avancées l’espoir d’un affaiblissement de l’armée russe caché dans le brouillard de la guerre d’attrition : qu’ont fait ces quatre mois de violents combats aux forces russes, à ses réserves d’hommes, aux tubes d’artillerie, aux stocks de munitions ? Il y a là pour Kyiv un message politique : en se jetant sous le feu de l’artillerie ennemie, dans les boyaux de cette première ligne de défense russe, ses soldats ont montré que l’Ukraine pouvait avancer. Mais il y a aussi cette implacable vue tactique, cette carte d’un front long de 700 kilomètres sur laquelle il faut zoomer, encore et encore, pour apercevoir les quelques kilomètres de progression. Le bilan semble maigre. Mais l’Ukraine devait attaquer. C’est ce que raconte toute l’histoire de cette contre-offensive, qui commence en réalité dès les premiers mois de 2023.

Début 2023, on évoque une mobilisation qui s’accélère, sans trop savoir s’il s’agit d’une réalité ou d’une conséquence de l’anxiété que le sujet suscite

Ce moment-là, c’est celui de l’attente fiévreuse.