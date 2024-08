L’Ukraine tente le coup à Koursk

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

L’opération ukrainienne de Koursk, engagée en toute discrétion le 6 août, est désormais à la une des médias du monde entier. Il faut reconnaître que l’offensive menée en territoire russe à l’est de l’Ukraine est d’une envergure inattendue. Plus d’une vingtaine de bataillons, au moins deux brigades et une dizaine de groupes ukrainiens y participent. Les vidéos prises devant les locaux de la société russe Gazprom à Soudja ou les selfies sous les panneaux des villes de la région de Koursk dans lesquels apparaissent des forces ukrainiennes victorieuses en territoire russe sont virales sur les réseaux sociaux. Le 20 août, le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrskyi, déclarait que ses hommes ont avancé entre 28 et 35 km en profondeur dans l’oblast de Koursk et que Kyiv contrôle désormais 1 263 km2.

L’opération fait rêver plus d’un soldat, tel Pavel, commandant ukrainien déployé quant à lui entre Kourakhove et Vulhedar, sur le front du Donbass. L’homme explique aux