Dans le Donbass, sous les incessants assauts russes

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Du Donbass (Ukraine)

Dans un village calme à quelque vingt kilomètres du front de Pokrovsk, dans le Donbass, le jeune et gaillard commandant des « Frelons de Dovboush », une prestigieuse unité de drones de l’armée ukrainienne, ne masque pas son ébahissement : « L’intensité des assauts russes est incroyable. Normalement, vous aviez une période d’offensive qui durait trois semaines ou un mois, puis ils s’épuisaient et ralentissaient… Mais là, ça ne s’arrête pas, alors même qu’ils subissent d’énormes pertes. » La petite centaine d’hommes de son unité sont arrivés sur ce front de l’est de l’Ukraine il y a presque six mois avec le reste de la 68e brigade « Jaeger » (lire l’épisode 25, « “Je n’ai aucun doute que nous allons gagner, nous n’avons pas le choix” »), déployée après la chute de la ville d’Avdiivka pour relever la 3e brigade d’assaut. Sur l’ensemble du front, l’armée russe n’a depuis pas cessé d’attaquer, et pas cessé d’avancer. Elle allait, pensait-on, marquer le coup durant l’été : l’armée ukrainienne avait enfin reçu armes et munitions promises par Washington (lire l’épisode 31, « En Ukraine, pluie de dollars contre déluge de feu »), devait peu à peu combler ses problèmes de main-d’œuvre grâce à une nouvelle loi sur la mobilisation… Les forces de Moscou ont au lieu de cela progressé à une vitesse inédite.

Au nord, dans la région de Kharkiv, elles se sont approchées à six kilomètres de la rivière Oskil, franchie par les Ukrainiens lors de la contre-offensive de septembre 2022.