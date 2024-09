Requiem pour Pokrovsk

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

De Pokrovsk

Le temps d’un après-midi, le corbillard de Tolik s’est fait camion de déménagement. À l’arrière de son fourgon Mercedes ordinaire ont été empilés une baignoire, un frigo, un canapé et quelques meubles. Vyacheslav, fossoyeur et sorte de bras droit, a même réussi à faire glisser un imposant écran de télévision là ou ne reposent normalement qu’un cercueil, deux tabourets en bois, un marteau et quelques épaisses bandes de tissu blanc, pour faire descendre la bière dans la tombe. Tolik a surveillé la manœuvre, une cigarette coincée entre deux doigts épais, sans prêter attention aux explosions qui chargent l’horizon de Pokrovsk depuis quelques jours.