Lviv refuse d’oublier de vivre

Envoyé spécial à Lviv (Ukraine)

En périphérie de Lviv, la grande ville de l’Ouest de l’Ukraine, de jeunes hipsters se retrouvent dans une friche aux murs tagués. Aucun autre détail géographique ne sera livré, pour assurer leur sécurité. Des tirs se font entendre. Dans ces usines désaffectées, au milieu d’un cimetière de carcasses de voitures, la bande observe l’un des siens viser des bouteilles de Coca-Cola et de bière avec une mitraillette d’airsoft – ce loisir où les balles sont remplacées par des billes de plastique. « Che Guevara, vas-y, tu peux tirer ! », encourage l’un. C’est Arsen qui tire. Il porte un bonnet vert et une machette à sa ceinture. Heletron, un jeune à la barbe rousse, regarde la scène en retrait en se roulant une cigarette : « C’est la guerre ! Il a fallu trouver une occupation. Alors à 400, nous nous sommes réunis ici, dans ce squat, pour s’entraîner et fabriquer des cocktails Molotov. » Le complexe industriel en brique rouge qui leur fait office de QG est plongé dans le silence de l’hiver. Avant la guerre, c’était un lieu animé, rythmé par des soirées alternatives. Le 18 mars dernier a marqué un tournant pour les habitants de Lviv : les bombes russes ont réveillé la ville, touchant une usine de réparation d’avions près de l’aéroport

Dans le squat, Heletron explique qu’ils sont tous désireux d’aider les soldats ukrainiens : « On prend des commandes de l’armée. S’il faut des gilets pare-balles, des munitions ou des armes, on les cherche. Pour ce faire, je suis connecté avec la diaspora du monde entier. » Grâce à une récolte de dons en ligne, le jeune homme achète sur Amazon ou publie sur les réseaux sociaux ce qu’il recherche.