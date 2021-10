Un gynécologue, 118 plaintes pour violences sexuelles

Depuis le jardin, les rayons de soleil de l’été s’invitent dans ce pavillon du Val-d’Oise. Des statuettes de Wonder Woman trônent sur le buffet du salon. On s’y sent bien. Tout chez Dominique est serein. Et tranche avec la violence du récit qu’elle s’apprête à livrer. « Il en a profité lors de la pose d’un stérilet, j’étais dans les vapes, débute-t-elle. Pourtant, j’avais confiance. Vous savez, la blouse blanche… » Cette quadragénaire affirme qu’au mois d’octobre 2013 un gynécologue, le docteur T., l’a violée à son cabinet de Domont, dans le Val-d’Oise. Elle raconte comment, terrassée par la douleur de l’intervention, elle s’est évanouie, puis s’est réveillée, nue sur la table d’examen, seule face à ce médecin penché sur elle : « Je ne voulais pas qu’il me caresse les seins, le ventre, poursuit-elle. Il a essuyé mes larmes. Puis il a introduit ses doigts. Il me faisait des bisous, me caressait le clitoris, la vulve. Je reperdais connaissance. J’étais comme en dehors de mon corps, tétanisée. Je me disais : “Non, ce n’est pas en train d’arriver. Il n’est quand même pas en train de me violer ?” »

À l’issue d’un calvaire de près de « cinquante minutes », Dominique sort du cabinet. Choquée, elle s’assoie dans la salle d’attente mal éclairée « pour récupérer [s]on corps », comme elle dit.