Viols : un gynécologue, 130 plaintes et onze ans de fiasco judiciaire

Septembre 2013 - septembre 2024. Cela fait onze ans que l’information judiciaire visant le docteur T. est ouverte. Close il y a quelques mois, elle vient finalement d’être relancée : d’après nos informations, une 130e femme accuse l’ancien gynécologue du Val-d’Oise de viol et d’agression sexuelle. Elle a déposé plainte le 23 mai, et son témoignage fait largement écho aux 129 qui l’ont précédé.

Le médecin n’a pas encore été mis en examen pour les faits que cette plaignante de 38 ans dénonce, survenus entre 2011 et 2014, et devrait être entendu dans les semaines à venir. Dans un courrier adressé aux avocats des parties civiles et consulté par Les Jours, la nouvelle juge d’instruction prévient que « la procédure ne pourra pas être réglée dans l’immédiat, et certainement pas avant la fin de l’année ».

Aujourd’hui, le docteur T. est mis en examen pour 117 viols, deux tentatives de viol et quatorze agressions sexuelles commises « par personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions » sur 129 femmes. À l’occasion des onze ans de procédure, Les Jours dressent la chronologie d’un fiasco judiciaire silencieux, celui de la plus grave affaire connue à ce jour de violences sexuelles impliquant un gynécologue.

2000

En décembre, trois patientes mises en relation par leur médecin généraliste saisissent l’ordre des médecins pour signaler un gynécologue du Val-d’Oise, le docteur T. Elles dénoncent des frottis et des palpations qui ressemblent plus