Abdel, community manager français de l’État islamique

Fin 2017, à Wattrelos, dans le Nord. Abdel Khalik Khamallah, Français né en 1986 dans la ville voisine de Roubaix, fils d’un ouvrier algérien et d’une mère au foyer, père divorcé de cinq enfants et domicilié chez sa sœur, a des allures de Big Lebowski version chti. Barbu, jean et T-shirt, comme le grotesque personnage du film culte des frères Coen. Comme lui également, c’est un oisif sans emploi. Il passe le plus clair de ses journées et une partie de ses nuits dans sa chambre ou sur son canapé à jongler entre ses téléphones, ses deux ordinateurs et ses deux tablettes. Abdel Khalik Khamallah aime les bavardages oiseux avec ses deux seuls copains. Il ne voit presque personne d’autre, vit des aides sociales (470 euros par mois de RSA) et arrondit modestement ses fins de mois en pratiquant au noir la « hijama », une curieuse médecine alternative musulmane à base de saignées et de ventouses. Il prie mais ne va presque jamais à la mosquée, ne fréquente pas de groupe religieux. Il fume, il aime « baratiner » les filles – ce que lui reproche son ex- épouse – , même s’il ne semble pas avoir de vie sentimentale très concrète. Jamais condamné, il n’a ni touché ni même vu une arme de sa vie. À l’insu de tous, il est pourtant un pilier français de l’État islamique (EI).



Abdel Khalik Khamallah est le premier des nouveaux visages du jihad, de ses nouveaux défis, ses nouveaux lieux que cette série, L’hydre, se propose de découvrir.