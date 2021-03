Jihad au Sahel : la France prisonnière du désert

Du Mali, il envoyait souvent à sa famille des photos de la plus grande merveille du continent africain : le ciel nocturne, constellé d’étoiles. Le brigadier-chef Loïc Risser, jeune homme brun de 24 ans au visage juvénile et à l’éternel sourire éclatant, avait grandi entre deux villages du Haut-Rhin, Zaessingue et Manspach. Il avait le goût de l’uniforme et avait intégré très tôt les sapeurs-pompiers. Au Mali, il ne se voyait pas comme un guerrier, a assuré sa mère aux Dernières Nouvelles d’Alsace : « Loïc devait protéger les populations, apporter une aide humanitaire, aider les agences locales sanitaires. Il était très impliqué là-dedans, depuis tout petit. » Engagé dans le 2e régiment de hussards de Haguenau, dans le Bas-Rhin, il devait rentrer en France le 10 février. Il est mort le 2 janvier aux alentours de Ménaka, dans l’est du Mali, lorsque le blindé léger dans lequel il se trouvait pour une mission de renseignement a été balayé par un engin explosif artisanal. Le sergent-chef Yvonne Huynh est morte à ses côtés. Cette femme de 33 ans, d’origine vietnamienne, menue et sportive, avait grandi à Trappes, dans les Yvelines. Elle avait embrassé la carrière militaire dès les lendemains du lycée et avait rencontré son compagnon à l’armée. L’adjudant Matthieu, croisé lors d’un premier passage au Mali en 2019, se trouvait également dans le pays ce jour-là. « On était heureux. Je lui avais promis qu’on rentrerait ensemble », a-t-il raconté à l’AFP. Il est revenu en France aux côtés du corps de sa compagne. Loïc Risser et Yvonne Huynh sont les 49e et 50e soldats français tués dans l’opération Barkhane, la guerre que la France mène contre les jihadistes depuis 2013 au Sahel.