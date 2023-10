Arras : l’impossible risque zéro de l’antiterrorisme

Mohammed Mogouchkov, arrêté après avoir tué au couteau le 13 octobre le prof de lettres Dominique Bernard à Arras, sera poursuivi pour « assassinat et tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste ». Si une déclaration d’allégeance à l’État islamique (EI) a été mise au jour dans le téléphone portable du Russe d’origine ingouche de 20 ans, a précisé lors d’une conférence de presse le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, il n’a pas été fait état à ce stade de lien direct avec l’organisation jihadiste. Mohammed Mogouchkov devrait être placé en détention dans la soirée de ce mardi. Le parquet a fait la même demande pour son frère cadet de 16 ans, soupçonné de l’avoir aidé en favorisant l’acquisition de couteaux. Un troisième protagoniste, un ami de la famille qui aurait été au courant du projet criminel, va aussi être déféré, mais le parquet n’a pas demandé son placement en détention. Les gardes à vue de dix autres personnes menées depuis l’attaque – des membres de l’entourage familial du jeune Russe et un détenu avec lequel il correspondait – ont été levées sans poursuites dans l’immédiat, a précisé Jean-François Ricard.

S’ils ne préjugent pas d’éventuelles découvertes futures, ces premiers résultats affaiblissent l’hypothèse que l’acte de Mohammed Mogouchkov procède directement de l’EI, la piste Al-Qaida semblant refermée puisque l’auteur du crime s’en est distancié explicitement dans un enregistrement en arabe réalisé devant un monument aux morts. Dans ce discours, « il a développé sa haine de la France, des Français, de la démocratie et de l’enseignement dont il a bénéficié dans notre pays », a expliqué le procureur. Pendant l’attaque, il a demandé aux personnes agressées, selon des témoins : « Qui te donne l’air que tu respires ? Qui est le seul Dieu ? » Il a cherché en vain le proviseur dans son bureau et exigé de voir « un professeur d’histoire », sans plus de succès. Il a lancé à une personne qu’il voyait appeler les secours au téléphone : « Appelle Marianne, appelle ta République ! »

Ce vendredi, son opération a commencé 8 h 53 par l’achat d’un téléphone dans une grande surface, s’est poursuivie par l’enregistrement devant le monument aux morts, après quoi il est arrivé à pied au lycée Gambetta à 10 h 44. Armé de deux couteaux, il s’en est pris à trois professeurs qui sortaient à 11 heures. Il a tué Dominique Bernard de coups au cou et à l’épaule, et a blessé un deuxième enseignant.