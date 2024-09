IA : sans contrefaçon, je suis un Macron

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

«Les vacances du président selon l’IA… C’est démoniaque 😂 », dit le tweet publié le 2 août par un certain Miko. Il accompagne une boucle vidéo de cinq secondes qui montre Emmanuel Macron en maillot de bain sur un bateau, embrassant sur la bouche un homme qui l’enlace d’un bras. Le texte du tweet le dit d’un ton amusé et il y a beaucoup d’indices qui l’indiquent immédiatement, cette courte séquence n’a jamais existé, elle a été créée par un outil d’intelligence artificielle (IA). Mais elle est troublante : la lumière sur les corps est cohérente, les ombres et le paysage bougent comme il faut. Surtout, les corps n’explosent pas en bizarreries comme ce à quoi les images générées par IA nous ont jusqu’ici habitués. Ni le Président ni l’homme qui l’accompagne n’ont soudainement trois bras ou huit doigts, leurs corps ne fusionnent pas en un être mutant comme souvent. Certes, les couleurs sont trop lisses et il y a beaucoup d’erreurs qui signent encore l’IA – des mouvements bizarres sur le ventre d’Emmanuel Macron ou le maillot de l’homme –, mais elles n’effacent pas l’impression générale de réalisme laissée par cette fausse vidéo quand elle apparaît en ligne.

Rapidement, elle s’échappe sur les réseaux sociaux, sortie de son contexte et finalement réduite à une photo fixe qui efface encore davantage son artificialité. C’est cette photo que j’ai vu passer encore et encore sur Twitter, un réseau qui a sérieusement laissé tomber la modération depuis qu’il a été