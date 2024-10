IA trumperie sur la marchandise

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

C’est le moment de fixation que tout le monde a retenu lors du débat qui a opposé Donald Trump à Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche, le 10 septembre dernier. Donald Trump qui se lance en roue libre sur une histoire d’Haïtiens qui mangent les animaux domestiques de Springfield, dans l’Ohio – pas la ville des Simpson mais presque, 59 000 habitants et tous les attributs de la petite cité des grandes plaines américaines. Kamala Harris a eu beau lui lancer un regard aussi dédaigneux que surpris qu’il reprenne cette rumeur raciste exhumée de Facebook, Donald Trump a continué : « À Springfield, ils mangent les chiens, ils mangent les chats, ils mangent les animaux domestiques des gens qui habitent là. Voilà ce qui se passe dans notre pays et c’est une honte. »



Ce qui nous intéresse dans cette série, c’est ce qu’il s’est passé avant et après ce qui n’était pas une glissade incontrôlée du candidat ultradroitier des républicains, mais une sortie préparée. Car la veille du débat, son colistier J. D. Vance, avait préparé le terrain en reprenant à son compte cette histoire pourtant démontée brique par brique par les médias depuis plusieurs semaines déjà. À sa suite et comme en service commandé, une myriade de comptes sur Twitter, Facebook, TikTok ou Truth Social, le propre réseau de Donald Trump, se sont mis à diffuser d’innombrables images ouvertement générées par des outils d’intelligence artificielle (IA) et dépeignant l’ex-Président en sauveur des animaux.