La gauche crache dans la soupe à l’union

L’union de la gauche est peut-être mal partie, mais c’est un mythe qui mobilise toujours. Comment expliquer sinon l’intérêt autour de la primaire populaire, qui a débuté ce jeudi ? 467 000 personnes se sont inscrites pour désigner un candidat unique de la gauche alors que ce processus a toutes les chances de faire pschitt, trois des prétendants – Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon – ayant déjà annoncé qu’ils ne tiendraient pas compte du résultat et poursuivraient leur campagne. Si ce n’est pas au succès de cette initiative, à quoi penseront alors les centaines de milliers de personnes qui vont attribuer jusqu’à dimanche une note aux candidats (puisque c’est au scrutin majoritaire qu’est organisé le vote) ? Aux ouvriers sur les plages à l’été 1936 prenant leurs premiers congés payés grâce au Front populaire ? À François Mitterrand, le 21 mai 1981, remontant devant une foule considérable la rue Soufflot, une rose à la main, pour saluer la tombe de Jaurès au Panthéon ? Bref, à un temps où la gauche n’était pas aussi faible qu’aujourd’hui et où, unie, elle pouvait gagner des élections et faire voter des conquêtes sociales ?

Aux législatives d’octobre 1885, les républicains s’allient pour contrer les monarchistes et les bonapartistes : c’est un succès

Si cet espoir de voir revivre ces temps héroïques est peu plausible, cette primaire de la gauche est cependant un bon prétexte pour débuter la saison 2 d’Idées fixes. Après la campagne présidentielle de 2017, nous allons de nouveau décrypter celle de 2022 par les propositions, concepts et projets qu’elle fait circuler.