Le grand n’importe quoi du « grand remplacement »

Ce 6 janvier 2022, Éric Zemmour est en bonne compagnie. Invité à la matinale d’Europe 1, il est interrogé par Mathieu Bock-Côté et Sonia Mabrouk, deux journalistes pas vraiment connus pour leurs sympathies gauchistes. Le candidat d’extrême droite en profite pour dérouler son thème favori : le grand remplacement. « Aujourd’hui, on voit que le grand remplacement est en train de changer nos vies, nos rues, nos écoles, notre culture, notre civilisation, avance Zemmour. Et, là, les gens se disent : “Est-ce que nous allons être remplacés, est-ce que nous allons mourir en tant que peuple français, en tant que civilisation française ?” » En face, Sonia Mabrouk n’a pas l’air choquée. Elle se contente de demander si le candidat va « porter cette thèse dans la France rurale », car « le grand remplacement dans la France rurale, n’est-ce pas une vue de l’esprit, un fantasme de votre part ? ».



Ainsi va la campagne présidentielle. Avec un candidat d’extrême droite laissé libre de développer une idée complotiste et raciste, maintes fois réfutée pour ses erreurs factuelles. Car, si Sonia Mabrouk se contente de rebondir sur la France rurale, c’est qu’elle considère comme acquis que, dans la France urbaine, la question est réglée. Qu’il y a bien eu, ou qu’il est bien en train d’y avoir, un grand remplacement… Malheureusement, elle est loin d’être la seule.