Créolisation : Mélenchon en terrain Glissant

C’était censé être une arme anti-Zemmour. Pendant cette campagne électorale, Jean-Luc Mélenchon s’est réclamé du poète Édouard Glissant pour porter, seul, un thème original : la créolisation, afin de qualifier les phénomènes de métissage à l’œuvre en France. Le 20 mars dernier par exemple, lors de son meeting place de la République à Paris, le candidat de La France insoumise a lancé : « Nous sommes un peuple fier et heureux d’être déjà créolisé. » Mais qu’est-ce que cela veut dire, être « créolisé » ?

Pour répondre à cette question, il faut revenir à un autre moment de cette campagne : le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour dans l’émission de Cyril Hanouna Face à Baba, le 27 janvier dernier sur C8. Entre les insultes et les cris, les deux candidats se sont écharpés sur le sujet. L’auteur du Suicide français a attaqué bille en tête son adversaire, qui se réclame du poète antillais Édouard Glissant et utilise régulièrement cette expression pour qualifier les phénomènes de métissage à l’œuvre en France. Le candidat d’extrême droite lui a reproché de dire « exactement la même chose » que lui, mais en utilisant un terme plus sympathique. Selon Zemmour, Jean-Luc Mélenchon