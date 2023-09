Macron danse l’IA

Puisqu’il n’est plus possible de faire son métier de journaliste face à un président de la République qui ne se laisse jamais approcher, puisque chaque accès à l’Élysée est soigneusement verrouillé et consciencieusement recouvert d’une épaisse tranche d’éléments de langage impossibles à avaler, puisque tenter l’un sans se voir servir l’autre est tout de même extrêmement fatigant et, ainsi que nous l’avons vu dans les épisodes précédents, particulièrement improductif, alors nous avons décidé de sous-traiter l’épisode de rentrée d’In bed with Macron. Non pas à un confrère (trop cher), non pas à un stagiaire (trop con), mais à l’intelligence artificielle.

On sent soudain un courant d’air polaire traverser nombre de rédactions pour faire se dresser les petits poils sur la nuque de journalistes politiques à l’idée d’être ainsi remisés dans les poubelles de l’histoire avec la cassette, la cabine téléphonique et René la taupe. Mais n’est-ce pas là le but ultime d’Emmanuel Macron, qui a tout fait pour se passer des journalistes tout le long de son premier quinquennat et du second en cours : refus des interviews, refus du off, systématisation du pool où seule une poignée de journalistes peut suivre un déplacement du Président et en rend compte au reste de la troupe cantonnée devant BFMTV… Un verrouillage à tous les étages afin de ne servir qu’une vision de l’histoire, celle que tente de se tresser Emmanuel Macron. Et autant dire que la tresse a une drôle de touche depuis sa réélection : majorité relative à l’Assemblée, réforme des retraites passée en force, « cent jours d’apaisement » en forme de violences policières et d’émeutes en boomerang, tandis que rôdent les renards des surfaces de type Gérald Darmanin lorgnant la présidentielle de 2027.

Emmanuel Macron a répondu avec humour à la plupart des questions, même les plus indiscrètes. Il a ainsi avoué qu’il n’était pas très bon danseur, mais qu’il était un bon cuisinier. Bard résume de manière humoristique l’interview du Président par Hugo Décrypte

À ce niveau de merdier velu, autant s’en remettre à l’IA pour tenter de sauver la rentrée présidentielle marquée par un chef de l’État transformé en super prof principal, réunissant les chefs de partis à Saint-Denis, le 30 août, façon conseil de classe, et multipliant les sorties consacrées à l’éducation ainsi que les adresses à l’endroit des jeunes. Et puis qu’est-ce qui résume mieux la Macronie que l’intelligence artificielle, quand on y pense, hein ? Alors autant pousser le bouchon loin, jusqu’aux photos de cet épisode, elles aussi générées par l’IA et zou, direction