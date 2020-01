Macron se cache derrière son petit dieu

Et soudain, tout s’éclaire. Dans le précédent épisode d’In bed with Macron, consacré aux vœux du président de la République à la presse, nous étions passés un peu rapidement sur cette affaire de « petit dieu qui nous habite » qu’il évoquait en toute fin de discours, en formant « des vœux d’enthousiasme » à l’endroit des journalistes. C’était un peu embarrassant, ce truc. Mais à la lumière des toutes récentes saillies présidentielles, son imitation chiraquienne en Israël, ses propos confiés à des journalistes dans l’avion du retour où il s’en prend, de manière on va dire… échevelée, à ses détracteurs (« Essayez la dictature et vous verrez ! »), nous avons compris. Oui, Emmanuel Macron est bel et bien habité par un petit dieu personnel et ce petit dieu-là l’exalte au plus haut point, déclenchant chez lui d’extravagantes bouffées d’enthousiasme.

Emmanuel Macron au Mur des lamentations à Jérusalem, le 22 janvier 2020 — Photo Shlomi Cohen/Flash 90/Réa.