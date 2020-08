L’été des Macron : Brégançon et lumières

Même le Journal officiel Le Journal du dimanche s’est moqué, qualifiant les vacances « calmes et studieuses » d’Emmanuel Macron de « formule éculée » qui « fleure bon la langue de bois » (on verra s’ils font encore les zazous au JDD quand leur patron s’appellera Vincent Bolloré). Et même le journal officieux, Le Figaro, qu’on a connu plus déférent, s’est permis d’ajouter qu’il s’agissait là d’une « formule devenue rituelle ». Le quotidien de la droite macroniste (ça s’appelle un pléonasme) n’a même pas passé commande d’un article en bonne et due forme, se contentant d’une dépêche de l’Agence France Presse. Ce jeudi, Le Monde a fini par pondre – et encore, trois semaines après le début des vacances présidentielles – un article qu’on imagine écrit en baillant, après l’impérieuse injonction d’un rédac chef du style, « Allez les gars, on a un trou. » Cher Emmanuel Macron, monsieur le Président, puisque personne dans votre entourage n’ose vous dire la vérité, ce sont Les Jours qui vont vous la délivrer, et tout aussi nue que votre torse sur un jet-ski : vos vacances, tout le monde s’en cague.

Faut dire que les Macron à Brégançon, c’est un peu comme un vieil Angélique marquise des anges : la première rediff au cœur de l’été, ça fait vaguement sourire ; à la quatrième, soit on s’est endormi devant, soit on pète la télé. Ça commence toujours pareil, par les vacances « calmes et studieuses » donc, trépidants éléments de langage délivrés par le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner / Benjamin Griveaux / Sibeth Ndiaye / Gabriel Attal ou le conseiller com (aggiornamento de Joseph Zimet cette année qui a parlé de « vacances apprenantes », mais c’est parce qu’il est sur le départ et du coup complètement yolo – lire l’épisode 43, « La com de Macron sur une voix de garage »)..