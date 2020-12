Macron, c’est ton d’Estaing

Espèce de petit trou du cul gommeux ! Chancre d’énarque ! Maître des horloges de nos fesses ! Banquier d’affaires ! Éborgneur de gilets jaunes ! Savateur de Rémy Buisine ! Jupiter de basse-cour ! Bouffeur de cordon-bleu ! Oui, il fallait être à la hauteur de l’histoire pour rendre hommage à celui qui, le 30 mai 1974, trois jours après son élection, annonce qu’il ne recourra plus jamais au délit d’offense au chef de l’État, dont usaient ses prédécesseurs. Merci « grande saucisse de Chamalières », ainsi qu’au lendemain de cette promesse, Libération qualifia Valéry Giscard d’Estaing, entre autres gracieusetés (« Enflé de Chamalières », « Accordéoniste de mes deux », « Vachequiriphile »…). Et puis il fallait bien tresser ce pont d’insultes de l’ex à l’actuel président de la République tant le premier a inspiré le second – on sait comment ça s’est fini le 10 mai 1981 – , tant le septennat de l’un a été marqué par une invention de la communication élyséenne que le quinquennat de l’autre semble décalquer. Offrons au défunt, mort mercredi 3 décembre à l’âge de 94 ans des suites du Covid, un linceul digne de ce nom : un épisode spécial de cette série, un In bed with Giscard.

VGE comme Macron se veulent centristes, l’un est l’homme du « oui, mais », l’autre celui du « en même temps »

C’était une France de costumes jaune moutarde et de moquette caca d’oie sur les murs. Une France dont les bars sentaient l’œuf dur et le tabac froid, une France de formica et de sous-pulls qui grattent, une France moderne, quoi.