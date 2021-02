Macron enfile son gilet jeune

Il n’est pas rare qu’ici même nous bourrions notre pipe pour expliquer la politique de papa, à toi, le jeune. Mais aujourd’hui, si nous allons bel et bien bourrer nos pipes, c’est pour expliquer la politique du jeune, à toi, papa (ou maman, hein). Alors chères et chers boomers, pour vous faire une idée de l’importance de l’événement rien moins qu’historique survenu cette semaine dans la communication présidentielle, ça tient du moment où Yves Mourousi a posé une fesse sur le bureau de François Mitterrand en 1985. Non mais quel apache, ce Mourousi. Ou alors, si vous êtes, chère lectrice, cher lecteur, encore plus croulant, imaginez en 1968 le général de Gaulle aller tailler le bout de gras avec Daniel Cohn-Bendit sur une barricade : « Alors frérot, c’est la chienlit ou quoi ? » Bref, le président de la République Emmanuel Macron est allé chiller avec McFly et Carlito.



Les youtubeurs Carlito et McFly dans leur vidéo « Je me souviens », réalisée à la demande d’Emmanuel Macron — Capture d’écran YouTube McFly et Carlito.

Si vous n’appartenez pas à la majorité des abonnés des Jours qui ont moins de 35 ans, on vous sent paniquer. McFly ? Ah oui, Retour vers le futur, c’est ça ? Houla, il y a du boulot. D’autant que les youtubeurs McFly et Carlito ne sont pas loin d’animer un atelier podcast en Ehpad. Un peu moniteurs de colo, voire carrément darons, la paire : pensez, 34 ans chacun, quatre enfants à eux deux (pas ensemble, hein, mais figurez-vous que Carlito est le fils de Guy Carlier et qu’il est marié avec Erika de feu les Whatfor, groupe né de Popstars sur M6 un peu après l’an 2000 mais on s’égare).