Delhi, nid d’espions

«Je n’ai jamais vu un réseau de cette ampleur », confie, stupéfait, le maître de conférence à Institut français de géopolitique Kevin Limonier. Pour même arriver à impressionner un spécialiste de la désinformation et de l’influence russe sur le cyberespace, les révélations de l’ONG bruxelloise EU DisinfoLab, auxquels Les Jours ont eu accès, sont d’une ampleur inédite. Massives. Pour Ben Nimmo, expert reconnu de la désinformation et enquêteur chez Graphika, une entreprise d’analyse des réseaux sociaux, les « Indian Chronicles » dévoilent « un réseau de désinformation dont l’ampleur et l’impact sont comparables à l’opération d’ingérence russe pendant la campagne aux États-Unis en 2016 ». Il aura fallu aux fins limiers de l’ONG des mois de travail et des investigations sur plus d’un an pour parvenir à sortir ce rapport rendu public ce 9 décembre. En une centaine de pages, ils dévoilent les arcanes du plus grand réseau d’influence et de désinformation jamais observé sur le sol européen. Un réseau tentaculaire qui, depuis quinze ans, opère à la fois à Bruxelles et à Genève. Respectivement au Parlement européen et à l’ONU, avec des résultats bien concrets.



Des dizaines d’ONG fantoches, des centaines de sites internet et de faux médias servent les intérêts de New Delhi et du Premier ministre, Narendra Modi

C’est une vraie machine de guerre informationnelle qui a été mise en place. Observer son fonctionnement permet de se rendre compte qu’elle sert les intérêts d’un pays qu’on entend finalement peu dans le concert des nations alors que c’est un continent : l’Inde.