Thierry Mariani, Narendra Modi et les bons baisers de Delhi

«Je tiens à exprimer mes salutations les plus sincères et les plus chaleureuses au Premier ministre Modi en cette fête de l’indépendance de l’Inde. C’est un plaisir de voir l’Inde exceller sous votre direction dynamique à un moment où le monde se bat contre le Covid-19. » Ce message amical, c’est celui de l’eurodéputé Rassemblement national Thierry Mariani, dans une vidéo publiée sur Twitter le 14 août dernier par le compte du journal en ligne EU Chronicle. Vous n’avez jamais entendu parler d’EU Chronicle ? C’est normal : c’est l’un de ces faux médias créés de toutes pièces pour servir les intérêts de l’Inde et qui est au cœur des « Indian Chronicles », les révélations de l’ONG EU DisinfoLab, auxquelles Les Jours ont eu accès, qui mettent en lumière une incroyable machine de guerre informationnelle et d’influence (lire l’épisode 1, « Delhi, nid d’espions »).



L’ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy ne sera pas le seul à manifester sa sympathie au Premier ministre indien ce jour-là. L’ancien vice-président polonais du Parlement européen Ryszard Czarnecki (PIS, parti conservateur et eurosceptique) et le député européen italien Fulvio Martusciello (Forza Italia) participeront également l’un et l’autre à l’exercice, dans des vidéos diffusées le même jour par le même compte Twitter. Thierry Mariani sera, par contre, le seul à récidiver un mois plus tard en tournant une autre vidéo pour, cette fois, souhaiter un bon anniversaire à Narendra Modi.